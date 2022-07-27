Türkiye Gazetesi

Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5048. Sokak üzerindeki 9 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, inşaatın 9. katındaki iskelede çalışan Özcan Demir (22), henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. 9. kattaki iskeleden aşağıya düşerken halata tutunmaya çalışan Özcan Demir, düşme hızını yavaşlatsa ağır yaralanmaktan kurtulamadı.

Olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.