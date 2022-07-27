Türkiye Gazetesi

Kendisine boşanma davası açan eşini 23 yerinden bıçaklayarak, kayınpederini de yaralayan zanlı hakkında karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği şahıs, eşini 23 yerinden bıçaklamaktan yargılandığı davada 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN 20, ADAM YARALAMADAN 1 YIL 6 AY CEZA ALDI

Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Samet Ağ hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık 'pişman' olduğu yönünde savunma yaptı. Dördüncüsü görülen davada mahkeme heyeti sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demirel'i yaralama suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

9 GÜN BOYUNCA YOPUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Yaklaşık 13 ay önce meydana gelen olayda, bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gitmişti. Boşanma davası açan kadın, 1 Nisan'da kocası Samet Ağ'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. 23 yerinden bıçaklanan kadın 9 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi vermişti. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve üç ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşanan olaya tepkisini dile getirmişti.

Boşanma davasında kayınpederi tarafından bıçaklandı! Bursa'da karısından boşanmak için adliyeye giden adam karşı tarafla karşılaşınca arbede çıktı. Kavgada damat bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

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Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Ankara'da boşanma aşamasında olduklar öğrenilen çiftin tartışması feci sonla bitti. Eşini vurararak ağır yaralayan koca, daha sonra intihar etti.