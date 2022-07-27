Türkiye Gazetesi

Samsun’da meydana gelen zincirleme kaza, yürekleri ağızlara getirdi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si polis 9 kişi yaralandı.

ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPIP ŞU KANALINA GİRDİ

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis memuru Sezgin Y. idaresindeki otomobil önünde seyir eden Hayri İ. yönetimindeki öğrenci servisine arkadan çarpıp yolun sağındaki su kanalına girdi. Otomobilin arkadan çarptığı öğrenci servisi minibüs de savrularak önünde seyreden Adem Tokoğlu idaresindeki 112 Acil Servise ait ambulansa arkadan çarptı.

YARALILARN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada, otomobil sürücüsü olan polis memuru Sezgin Y. ile yanında olan polis memuru akrabası Asım Y. ile öğrenci servisi şoförü Hayri İ. ile öğrenci servisinde bulunan öğrenci Ulus Efe A., babası Engin A. ile okul personelleri Şebnem E., Enise D., Azra B. ve Tutku D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurları Asım Y.’nin Tunceli’de, Sezgin Y.’nin ise Diyarbakır’da görev yaptıkları ve Samsun’a izne geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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