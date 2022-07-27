Türkiye Gazetesi

Karatay ilçesinde yaşayan, Ahmet Bıyıklı (35) oğlu 16 yaşındaki A.E.B.'nin yanına giderek sigara içememesi konusunda uyarıda bulundu.

Babası ile tartışmaya başlayan A.E.B., yanında bulunan tabanca ile babasına 3 el ateş etti.

Silah seslerini duyan evdeki anne ve kardeşleri ile komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Ahmet Bıyıklı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan baba Ahmet Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi A.E.B. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

A.E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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