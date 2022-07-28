Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyona hazırlanırken terör örgütü PKK/YPG de saldırı ve tacizlerini artırdı. Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu tank sözleşmeli erler Mevlût Yoğurtcu (25) ile Mert Otal (24) şehit oldu. Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilen şehitlerden Yoğurtcu’nun cenazesi Ankara’da ebediyete uğurlandı.

Evli ve sekiz aylık çocuğu bulunan şehidin çatışmadan sekiz saat önce eşiyle telefonda görüştüğü ve üç gün sonra izne geleceğini söylediği öğrenildi. Şehit babası Şahin Yoğurtçu’nun şehitler için bestelediği ve 16 Temmuz’da sosyal medya hesabından paylaştığı “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” sözlerine yer verdiği türkü yürek dağladı. Yoğurtcu’nun naaşı, Ahmet Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Pursaklar’da toprağa verildi.

Bekâr olan Şehit Otal’ın cenazesi ise Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde defnedildi.

"VATANIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Irak’ın kuzeyindeki Pençe 1-2 Harekât bölgesinden de bir acı haber geldi. El yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek (21) şehit oldu. Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlanan şehidin babası Basri Taşyürek “Oğlumun öcü alınacak. Silah arkadaşları Cüneyt’imin kanını yerde koymaz. Eğer izin verirlerse ben de oğlumun şehit olduğu yerde savaşmaya hazırım. Vatanımızın başı sağ olsun” dedi.

Kahraman Mehmetçik şehit arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/ YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Irak’ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde iki PKK’lı hain öldürüldü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Rusya'ya terör tepkisi: Siz yapamazsanız biz yaparız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; "Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı" ifadelerini kullanırken "Bu teröristleri (PKK/YPG) bölgeden temizlemek onların sorumluluğunda. Beraber yapalım diyoruz; sizde yapamayacaksanız biz bunu yapmak zorundayız." dedi.