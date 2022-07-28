Türkiye Gazetesi

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven şahsı çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

SOPALARLA KAVGAYA DAHİL OLDULAR

Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri komşularına isyan etti: “Bir evde 30 kişi kalıyor” Arnavutköy’de vatandaşlar, evini onlarca kişiye pansiyon gibi kiraya verdiğini iddia ettikleri komşularına isyan etti. Polis konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.