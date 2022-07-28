Türkiye Gazetesi

Yaşlı adamı arayan yakınlarına acı haber verildi. Adapazarı ilçesine bağlı yhalar Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Hayati Dilek'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Dilek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Korucuk’a gönderilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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