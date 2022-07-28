Türkiye Gazetesi

Amerika'dan tatil için geldiği İstanbul'da kornaya bastığı için başına gelmeyen kalmadı. geçtiğimiz Salı günü Ataşehir Vedat Günyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Amerika’da doktora eğitimi alan Fahri Yıldız isimli genç, tatil için ailesinin yanına Türkiye’ye geldi. Yıldız, aracıyla Ataşehir’de seyir halinde olduğu sırada bir başka araç sürücüsüne kazayı önlemek amacıyla korna çaldı.

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan Fahri Yıldız, cadde üzerine geldiği esnada tartışma yaşadığı sürücü tarafından aracının önü kesildi.

ÖNCE DARP EDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI

Araçtan inen saldırgan şahıs, Yıldız’ı önce darp etti ardından bıçakladı. Yaşanan olay sonrası şüpheli şahıs yanındaki bir başka kişiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşan olay sonrası hastaneye kaldırılan Yıldız tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrası konuşan mağdur Fahri Yıldız, o anları şu şekilde anlattı:

Amerika'da yazılım alanında doktora öğrencisiyim. Yaz tatilinde ailemin yanına Türkiye'ye geldim. Ataşehir'de aracımla birlikte eve doğru yönelmiştim. O esnada yanımdan hızla geçen aracı kaza yapmaması için kornayla uyardım. Orada bir kaza yaşanmadı ben de yoluma devam ettim.

'BİR ANDA SALDIRIP BACAĞIMDAN BIÇAKLADILAR'

Aracın beni takip etmeye başladığını gördüm. Biraz ileride de beni sıkıştırarak aracıyla önümü kesti. Araçtan inen iki kişi bir anda saldırmaya başladı. Aracımın kapısını açarak bacağımdan bıçakladılar. Sonra da hızla olay yerinden uzaklaştılar. Çevredeki vatandaşlar beni hastaneye kaldırdı. Bıçak 2 santim daha derine inmiş olsaydı felç kalabilirdim” dedi.

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