Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ederken dün akşamki program çok konuşuldu. Masterchef 2022’de Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan düğün çorbası yapmalarını istedi. Oldukça doyurucu ve etli çorba sevenler için uygun bir lezzet olan protein deposu düğün çorbası en çok aranan tariflerden biri oldu. Yarışmayı seyredenler “düğün çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?” gibi soruları yoğun şekilde araştırmaya başladı. Biz de sizler için düğün çorbasının hazırlanışını ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte tam kıvamlı düğün çorbası tarifi, ‘etli düğün çorbası nasıl yapılır’ sorusunun cevabı…

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Düğün çorbası için malzemeler

500 gram kemikli kuzu eti

6 su bardağı su

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

½ su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

½ limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1 yemek kaşığı tereyağı

½ çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı nane

Yurdumuzun birçok bölgesinde yapılan düğün çorbası genellikle Trakya yöresinde kuzu eti kullanarak hazırlanıyor.

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Etleri geniş bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar suyla haşlayın.

Pişen etleri tencereden alıp elinizle ya da bir çatal yardımıyla didikleyin.

Pişirdiğiniz etin suyunu çorbada kullanmak için uygun bir tencereye aktarın.

Farklı bir kapta yumurta sarısı, yoğurt, un ve limon suyunu, tuzu çırpıp terbiyesini hazırlayın.

Et suyunu koyduğunuz tencereyi ocağa alın. İçine terbiyesini karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.

Didiklediğiniz etleri de çorbaya ekleyin ve ara sıra karıştırarak pişirin.

Kıvam aldıktan sonra çorbayı ocaktan almanıza yakın, tereyağını sos tenceresinde eritin. Kırmızı toz biberi de ekleyip yağı hafif kızdırın.

Çorbaları servis ederken kaselere bölüştürün. Biberli yağdan üzerlerine ekleyin, arzuya göre kurutulmuş nane de serpin.

Şimdiden afiyet olsun…

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