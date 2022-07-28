Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ikamet eden Estonya uyruklu O.R.’nin adresine öğle saatlerinde giden 5 kişi kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttı. O.R.’ye MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi İnterpol tarafından aranan eşinin bir saat içerisinden gelmesini, gelmemesi halinde eve jandarma ile gelip arama yapacaklarını ve kendisini gözaltına alacaklarını söyledi. Daha sonra akşam saatlerinde Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve M.D.Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olarak tanıttı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R.(43), ve eşi H.R.’nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.



JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Mahmutlar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda yaptıkları incelemelerde şahısların ibraz ettiği MİT kimliği ve arama kararının sahte olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri sahte MİT kimliği ile karakola giren C.T., T.A., İ.Y., Ş.T. ve M.D.Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde M.D.Ç.’nin Antalya Barosuna kayıtlı avukat olduğu, C.T.’nin 30'a yakın suç kaydının bulunduğu ancak aranma kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İnterpol tarafından aranan H.R, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Mavi bültenle arandığı belirlendi. H.R, işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Dolandırıcıların yeni hedefi araç kiralayanlar: 1 milyonluk tezgahı polis bozdu Doladırıcılar bu defa hedefine araç kiralayanları ve onlara kefil olanları hedef aldı. Firmadan araç kiralayan kişilere boş senet imzalatan ve sonrasında aracın bozuk olduğunu söyleyerek senetleri yüksek fiyattan dolduran çete çökertildi. Şahısların bu yöntemle 17 kişiyi 1 milyon TL mağdur etti.

İkinci el araç alacaklara uzman uyarısı: Dolandırıcıların bu yalanlarına kanmayın İkinci el araç pazarında dolandırıcılık vakalarının oldukça yüksek olduğunu belirten TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde 'doğru bilinen yanlışlar' haline geldiğini belirtti. Erdem, en çok dile getirilen yalanların ise 'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok' gibi söylemler olduğunu belirtti.

Dikkat dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı: Şimdi de İŞKUR adını ve logosunu kullanıyorlar Evinden ek iş yaparak para kazanmak isteyenler dolandırıcıların yeni hedefi oldu. İŞKUR’un adını kullanan dolandırıcılar evde paketleme işiyle ek gelir vaadinde bulunan dolandırıcılar kaparo talebiyle yüzlerce kişinin parasını aldı. Mağdurların kimlik belgelerine de ulaşma imkanı olan dolandırıcılara karşı İŞKUR uyardı.