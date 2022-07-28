Türkiye Gazetesi

Üretici Sadullah Özdemir "Hasat başladığında 11-12 lira civarındaydı ama şu anda 7 ile 8.30 lira arasında değişiyor. Allah bereket versin, para kazanıyoruz. Fiyatlar çok iyi" dedi.

150 lira yevmiye ile çalışan işçiler ise pahalılıktan dert yandı. Onlardan biri olan Hacer Kar "Fasulyemiz iyi, bereketli. Sıcağın altında çalışması zor. Yevmiyelerimiz yetmiyor. Akşam manava giriyorsun bir gün çalıştığın paraya bir şey alamıyorsun" diye konuştu.

Tarlada 7-8 liraya alınan taze fasulye, pazarda ortalama 15 liradan alıcı buluyor.