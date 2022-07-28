Türkiye Gazetesi

Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle krımızı bayrak asıldı, denize girilmesine izin verilmiyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.

Meteoroloji uyardı: Bunaltıcı sıcaklar sürecek ama sert rüzgara dikkat Meteoroloji günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yurt genelinde yağış görünmezken iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına saatte 40- 60 km hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.