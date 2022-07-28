Türkiye Gazetesi

Ayvalık'ta Hamdibey’de kırık şişelerin parçalarının mercek görevi görüp, tutuşturduğu kuru otların sonucunda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda etkili olan yangında alevlerin hızla büyümeye başlamasıyla polis, zabıta, itfaiye ve orman bölge görevlileri yangın alanına koştu.



Ayvalık Orman Şefliği, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin yanı sıra Edremit Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri ile yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın alanında 10 fıstık çamı ağacının zarar gördüğü kaydedilirken, aynı yerde iki gün önce de bir yangının çıktığı, küçük çaptaki yangının Hamdibey Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşların evlerini tehdit ettiği öğrenildi.

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor Aydın’ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında çıkan yangına müdahale devam ederken, bölgede bulunan çok miktardaki kağıdın için için yanması müdahaleyi zorlaştırıyor.

İzmir Seferihisar'da peş peşe çıkan 2 yangın kontrol altında İzmir'in Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi civarındaki ormanlık alanda çıkan yangının ardından aynı ilçedeki Yeniköy Poligon bölgesinde bir yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.