Türkiye Gazetesi

Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor Aydın’ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında çıkan yangına müdahale devam ederken, bölgede bulunan çok miktardaki kağıdın için için yanması müdahaleyi zorlaştırıyor.

Yangınlara teslim olan İspanya’da yangın söndürme helikopteri düştü İspanya’da 7 bölgede devam eden orman yangınlarına müdahale eden helikopter düştü. Pilot kazadan yara almadan kurtulurken yoğun dumandan etkilendiği belirtildi.