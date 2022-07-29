Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor. Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısına gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

“TÜRKİYE’DEKİLER HALLERİNE ŞÜKRETSİNLER”

Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.

“ÜLKEMİZ ÇOK GÜZEL”

Bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok" dedi.

Yurda akın akın döndüler, piyasalar hareketlendi: Gurbetçilerin tercihi altın oldu! Gurbetçilerin yurda dönüşü ile döviz piyasaları hareketlendi, Kapalı Çarşı esnafı da yoğun mesai harcadı. Hem tatil hem de yatırım yapmak için yurda dönen gurbetçilerin tercihi belli oldu, altın tüm yatırım araçlarını solladı.