Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa'da genç bir kadın türlü hayaller kuran istediği aracı almak için tanınmış bir galeriye giderek kendi otomobilini sattı ve üzerine binlerce lira ekleyerek ikinci el bir araç aldı. Yeni aracına bakımlarını yaptıran kadın 5. gün araçla yolculuk yapmak istedi ancak motor arıza verince aracı sanayiye götürdü.

OTOMOBİLİ PARÇALARI ARAÇTAN ÇIKTI

Otomobilin motor parçalarını aracın içinde gören genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Büyük umutlarla aldığı otomobilin 5'inci günde motor arızası vermesi ve 40 bin TL'ye yakın masraf çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Benzer, aracı aldığı galeriden bir destek göremeyince konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

'SAĞLAM OLMASINA RAĞMEN BAKIM YAPTIRDIM'

İnternet üzerinden galeride satışa sunulan bir otomobili beğendiğini ve almaya karar verdiğini dile getiren Gamze Benzer, kendi aracını ve üzerine bir miktar para verdikten sonra otomobili satın aldığını söyledi. . Aldığı otomobili fazla kullanmadığını ve 5'inci günde motor arızası verdiğini dile getiren Benzer, “Araç iyi görünüyordu. Hareket haindeyken yolda kaldım. Aracın suyunun bittiği ve bu nedenle hararet yaptığını söylediler. Fakat ben aracın bakımını 3 gün önce yaptırmıştım.

Ne kadar bana aracın sağlam olduğunu söyleseler de bakımını yaptırmıştım. Aracın motoru gitti. Kendi aracımın üzerine verdiğim para kadar, bu motorun yapılması içinde para ödemem gerekiyor” diye konuştu.

'MAĞDURUM, CİDDİ PARA İSTİYORLAR'

Çok mağdur ve üzgün olduğunu dile getiren Benzer, “Çevremde bana benzer mağdur kişilerin olduğunu gördüm. Aldığım yerle görüşmeye çalıştım, dikkate almadılar. Aracın suyu bitmiş, su bitince hararet olmuş ve motorun yendiğini söylediler. Alınan aracın 5'inci gün motorunun yanması normal midir? Normal olarak kadınlar otomobil motorundan fazla anlamıyor. Motorun onarımı için ciddi para istiyorlar. Bir aydır mağdurum, işlerimden geri kaldım. Ailemin sağlık sorunu var, hastaneye gelip giderken zorlanıyorum. Aracın değeri de düştü. Zarardayım. Şu an çok mağdurum, avukatlarım olayı yargıya taşıyacak” dedi.

'YARGIYA GÜVENİYORUM'

Birikiminin bir bölümünü kaybetmeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Benzer, “İkinci el araç almaktan korkuyorum. Yargıya güveniyorum. Aracın 5'inci günde motoru yandı. Aracı kullanmamışım kilometresinden belli. Bakım kartları var. Büyük hayallerle bu aracı aldım ama şimdi taşıtsız kaldım” ifadelerini kullandı.

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da yaya geçidinden geçen 3 kadını araba ezdi Antalya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadını araba ezdi. Talihsiz kadınlar olay yerinde can verdi.