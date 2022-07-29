Türkiye Gazetesi

Karpuzun kendisi kadar çekirdekleri de faydalı ve lezzetli. Tesislerin yanı sıra evlerde de hazırlanan karpuz çekirdeği, kuruyemişçilerde ve sokaklardaki tezgahlarda satışa sunuluyor. Batman’ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan karpuz çekirdeği, sohbet ortamlarına renk katıyor.

KARGOYLA BAŞKA İLLERE GÖNDERİLİYOR

Kuruyemiş işletmecisi Abdurrahman Balcı, temmuz ayından sonra çekirdek üretimi için karpuzların özel yetiştirildiğini, bu karpuzlardan elde edilen çekirdeğin çeşitli aşamalardan geçtiğini söyledi. Toplanan karpuzların önce patoz denilen makineden geçirilerek çekirdeğin ayrıldığını anlatan Balcı, daha sonra çekirdeklerin kurutularak toptancılara satıldığını aktardı.



Kuruyemiş firmaları ve özel karpuz çekirdeği üreten işletmelerin kavrulmuş ve haşlanmış olarak iki şekilde ürünü pazarladıklarını belirten Balcı, "Karpuz çekirdeği yöremizde en çok tercih edilen çekirdeklerdendir. Çok lezzetli. Genellikle kış aylarında tüketilmektedir. Tuzlu olduğu için yaz aylarında tüketimi azalmaktadır" dedi.

“MUHTEŞEM BİR LEZZETİ VAR”

Son zamanlarda karpuz çekirdeğinin kavrulmuşunun daha fazla tercih edildiğini dile getiren Balcı, karpuz çekirdeğine Türkiye'nin dört bir yanından talep geldiğini, kargoyla yurdun her yerine sattıklarını bildirdi. Balcı, Batman'a misafir olarak gelenlerin karpuz çekirdeğini tattıklarında beğendiğini ve satın aldığını ifade etti.



Esnaf Erkan Sevim de karpuz çekirdeğinin Batman'ın yöresel bir lezzeti olduğunu ve misafirlere yapılan ikramlar arasında olmazsa olmaz çerezler arasında bulunduğunu belirtti. İş yerindeyken boş vakitlerde karpuz çekirdeği yediklerini ve gelen misafirlerine ikram ettiklerini anlatan Sevim, "Muhteşem bir lezzeti var. Evde, iş yerinde tüketiyoruz." dedi.

“MİSAFİRLERE İKRAM EDİYORUZ, SOHBETLERİMİZDE TÜKETİYORUZ”

Esnaf Hasan Yalçın ise karpuz çekirdeğinin geçmişten gelen kadim bir lezzet olduğunu, kadınların karpuz çekirdeğini evde haşlayarak hazırladığını söyledi. Karpuz çekirdeğinin sohbetlerin vazgeçilmez çerezi olduğuna işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:



"Zaman zaman kıraathanede arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman sohbetlerimizde bu çekirdeği tüketiyoruz. Geçmişte akşam bir araya gelenler karpuz çekirdeği eşliğinde sohbet ederlerdi. Biz de misafirlerimize ikram ediyoruz. İstanbul'a, İzmir'e kadar gönderiyoruz."

Kaliteli uyku için karpuz çekirdeği ve kiraz tüketin! Uyku Derneği (UYKUDER) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kaliteli uyku için kiraz, karpuz çekirdeği, süt, yumurta, fındık ve muz gibi gıdaların tüketilmesini önerdi.

Karpuz çekirdeğinin inanılmaz faydaları Karpuz yaz aylarının vazgeçilmez yiyeceği.