Türkiye Gazetesi

Çok sayıda yolcu taşıyan 2 dolmuş birbirine girdi. Rize'de yolcu dolu 2 dolmuş kafa kafaya çarpıştı. M.R.B. yönetimindeki şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki dolmuş, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki dolmuşta bulunan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

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