Türkiye Gazetesi

Bodrum açıklarında hareketli anları görenler şaştı kaldı. 26 Temmuz'da ekiplere Bodrum Güllük Limanı’na seyir halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki “OCEAN BLUE” isimli ticari gemide uyuşturucu madde olduğununa dair ihbar verildi. İhbar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ise harekete geçti.

Ekipler , ticari gemiyi takibe aldı ve o esnada Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.

6 ARAÇLA DENİZDE KOVALANDILAR

'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, uzun süren takibin ardından durduruldu. Ardından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı.

60'I DENİZE ATILMIŞ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 84 KİLO UYUŞTURUCU MADDE

Yapılan incelemeler sonucunda 28 Temmuz tarihinde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.

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