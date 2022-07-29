Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Seferihisar Doğanbey Sakızağacı bölgesinde meydana geldi. Orman işletme müdürlüğüne ait aracın sürücüsü orman işçisi Nuran Beşbudak, Seferihisar kampına dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ARAÇTAN DIŞARI FIRLADI
Çarpmanın etkisiyle arabada bulunan işçi, araçtan dışarı fırladı. Araç, ancak takla atarak durabildi. Araçtan fırlayan Nuran Beşbudak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.