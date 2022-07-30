Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI - DEKORASYON

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Yeni bir güne hazırlanırken, üzerimize bir şeyler denerken ya da kendimize çeki düzen vermek istediğimizde en sık kullandığımız şey şüphesiz aynalar. Kısaca aynalar, günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan dekoratif aksesuarlar arasında yer alıyor. Salonlar da evin en çok zaman geçirilen bölümlerinden biridir. Bu alanda uyguladığınız her dekorasyona uyum sağlayacak pek çok ayna modeli bulabilirsiniz. Sorun şu ki, aynaları doğru noktada kullanmamanız, salon görünümünde olumsuz bir etkiye sebep olabilir.

ANTRE DUVARLARINA ŞANS VERİN

Dekorasyonda aynaya yer verilirken, genellikle konsolun üst kısmı tercih edilir. Misafirin ilk ağırlandığı yer olan antreler, son dönemlerde ev dekorasyonu açısından en dikkat edilen alanların arasına girdi. Uzun ve dar giriş alanı olan antreler, ayna tasarımları ile daha ferah bir görünüm kazanmaya başladı. Artık antre duvarları; tablolar, objeler ve aynalar ile daha şık ve daha görünür hâle geliyor. Eğer antrenize aynalar ile derinlik kazandırmak istiyorsanız antrenin belli noktalarını göz önünde bulundurabilirsiniz.

TERCİHİNİZ GÖZ YORMAMALI

Yatak odalarında yer verilen aynanın ise göz yormayan ve mümkünse tek parçadan oluşan bir tasarıma sahip olması gerekiyor. Kısacası hem gardırobun kapaklarında yer alan bir ayna hem de ayrıca kullanılan bir ayna, odaların daha dağınık görünmesine sebebiyet verebilir. Yatak odası için tercih edeceğiniz aynanın, oda genişliğine uygun olması da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri…

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekoratif şık ürünlerle bayramlık evler Bayramda sevdiklerinizi şık ve dekoratif hediyeler ile mutlu edebilirsiniz. Bir tablo, şık bir lamba veya renkli kırlent takımı evlerin havasını değiştirecektir.