Türkiye Gazetesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği durdu İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.