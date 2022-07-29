Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Söz konusu yapımda LGBT içerikli sahnelerin olduğu tespit edilirken kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

"DEĞERLERİMİZİ HİÇE SAYAN İÇERİKLERE MÜSADE ETMEMEKTE KARARLIYIZ"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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