Türkiye Gazetesi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HIZLI MÜDAHALE YANGININ BÜYÜMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Yangın, saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Marmaris'teki orman yangınının çıkış sebebi belli oldu Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının yakınlardaki bir otele sıçradığı ve otelde kalanların tahliye edildiği öğrenilmişti. Yapılan araştırmalarda yangının kopan bir ağaç dalının elektrik tellerine değerek kıvılcım çıkarması ile başladığı belirlendi.

Ayvalık'ta yangın Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangının kırık şişe parçalarının mercek görevi görmesi nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.