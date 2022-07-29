Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da annesini silahla sırtından vurduktan sonra kendini vuran genç tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ANNESİNİ YEMEK YAPARKEN SIRTINDAN VURDU

Olay, 25 Temmuz günü Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ömer Şirin annesi Sabiha Şirin’i (46) evde yemek yaparken sırtından silahla vurdu. Panikle oturma odasına koşan genç, ardından silahı kafasına dayayarak ateşledi. Olaya şahit olan evdeki gencin kız kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık çalışanları, anne ve oğlunu ilk müdahaleyi yaptıktan kentteki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Annenin tedavisi devam ederken Ömer Şirin'in 5 günlük yaşam mücadelesini hastanede kaybettiği öğrenildi.

Yemek yaparken sırtından vuruldu: Silahı doğrultanın kimliği şoke etti Diyarbakır'da bir anne, yemek yaptığı esnada oğlu tarafından vuruldu. Annesini vuran genç ardından intihar etti.

Esenyurt'ta feci olay: Annesini ve 2 kardeşini öldürüp kafasına sıktı Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı 2 kardeşini ve annesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Sivas'ta acı ölüm! Geri manevra yaparken annesini ezdi Sivas'ta aracıyla geri manevra yapan Y.Z.D., hastaneye götürmek istediği annesine çarptı. Aracın altında kalan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.