Türkiye Gazetesi

Kontrolden çıkan araçtaki baba ve oğlun feci ölümü yürekleri yaktı. Bursa'da yaşanan kazada Gemlik ilçesinden Bursa merkezine gelirken İstanbul Yolu Ovaakça Mevkiinde saat 23.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Selçuk Türkmen (49), kavşaktan dönen Feyzi Ö.’nün (60) kontrolündeki tırın dorsesine çarptı.

Yarıya kadar tırın kasasının altına giren otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çıkardı.

BABA VE OĞLU FECİ ŞEKİDLE CAN VERDİ

Araçta bulunan baba Selçuk Türkmen ve oğlu Mustafa Türkmen’in (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Türkmen (18) ve anne Meryem Özlem Türkmen (41) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Emirhan Türkmen’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verilirken, kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

Bursa’daki çöp ev dramında yeni gelişme: Cem Muhammed A.’nın babası konuştu Türkiye’nin gündemine oturan Bursa’daki çöp ev dramına yeni bir gelişme yaşandı. 1 yıldır evde tutulan Cem Muhammed A.’nın babası Ufuk Çelikkol çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelikkol, "DNA testi çıktıktan sonra çocuğa sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti Bursa'da bir çöp evde kilitli bir odada baygın halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'nın annesi Y.A çocuğun tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Anne Y.A, oğlunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Bursa’da 1 yıl boyunca çöp evde tutulan çocuk hakkında çarpıcı detaylar: Annesi ile babası akıl hastanesinde tanışmış Bursa’da 1 yıl boyunca evde kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammed A. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Talihsiz yavrunun teyzesi gözaltına alınırken Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A. çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasemin A.’nın kocası ile akıl hastanesinde tedavi gördüğü sırada tanıştığı ortaya çıktı. İşte Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili tüm ayrıntılar…