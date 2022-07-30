Türkiye Gazetesi

17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlanın sulanmasından dolayı kurulan hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu. Tam bu esnada geri manevra yapan traktör, Selçuk’un üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Acı olayın ardından Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Selçuk’tan acı haber geldi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

8 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin etraftaki çalışanların bilgisi doğrultusunda kimliğini belirleyen ekipler, her yeri didik didik arayarak sürücüyü 8 saat sonra buldu. Korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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