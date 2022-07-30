Türkiye Gazetesi

Mersin'de tropikal meyve yetiştiren meraklı üretici Arif Doğan gördüğü Peru elmalarından etkilendi ve saksılarda Güney Amerika kökenli Peru elması yetiştirdi. Üretici Doğan bununla da yetinmeyip ejder meyvesi yetiştirdiği seranın bir bölümünde üretimi arttırmak için yeni dikim yaptı.

Doğan, dondurma, pasta, tatlılar ve salatalarda kullanılabilen, sıfır rakımdan yaklaşık 600 rakıma kadar örtü altı ya da açıkta yetiştirilebilen ürünü yaygınlaştırıp, yöre çiftçisi için ekonomik gelir sağlayan ürünlere bir yenisini daha katmayı kendine hedef koydu.

TARLALARI KURULMAYA BAŞLANDI

Deneme süreçlerinden sonra şimdi üretime tam geçmeye başladıklarını belirten Üretici Arif Doğan, “Meksika kökenli bir meyve. Oldukça lezzetli ve tadı mükemmel bir meyve. Çeşitli dondurma sanayisinde ve pasta gibi, tatlı gibi diğer başka alanlarda kullanılabilecek bir tür meyve. Şimdi bunun Mersin sınırları içerisinde dönüm bazında tarlalarını kurmaya başladık, ürünlerimizi yetiştirmeye başladık.

Şuanda yeni yetiştirdiğimiz fidanlar mevcut. Dış ortamda rahatlıkla güneşe ve soğuğa dayanıklı bir tür, dış ortamda rahatlıkla yetişebilecek ve peyzaj olarak da mükemmel bir meyve türüdür” dedi.

Kesinlikle bir sera gerekmediğini aktaran Doğan, meyvenin hem sıcak hem soğuğa iklim istemediğini ve istenilen şekilde yetiştirilebildiğini aktardı. Üretici Doğan, "Herhangi bir sera kurmanıza gerek yok. Dış ortamda rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir ürün. Şuanda burada görmüş olduğunuz meyvelerimiz var. Yeni tomurcuklarımız ve çiçeklerimiz geliyor. Bir ağaçta 15-20 kadar meyve almaya başladık, alabiliyoruz da. Tat olarak ta mükemmel bir meyve.

Tat olarak ejder meyvesinden daha mükemmel, çok güzel tadı vardır. Maliyet olarak da ejder meyvesinden daha düşüktür. Yani sera gerektirmediği için rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir türdür. Yani hem sıcaktan hem soğuktan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Bir ejder meyvesinde sera kurmanız gerekiyor, sıcaktan da soğuktan da etkilenebiliyor. Ama bu tür etkilenmiyor" şeklinde konuştu.