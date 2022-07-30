Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir sitenin giriş dairesinde yaşayan kiracı Mustafa Ö.'den bir süredir haber alamayan site yönetimi, daireden kötü kokuların da gelmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi. İhbar sonrası adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET İHBARI SU BASKINI ÇIKTI

İlk olarak dairenin çevresinde inceleme yapan ekipler, savcılık izninin ardından çilingir yardımıyla daireye giriş yaptı. Dairede kimsenin olmadığı belirlenirken, evi su bastığı belirlendi. Akan su nedeniyle parkelerin zarar gördüğü, evin nem içinde kalması nedeniyle de ağır kokunun oluştuğu öğrenildi.

Kiracının telefonunda kapalı olması nedeniyle ekipler, suyu ve kapıyı kapatıp bölgeden ayrıldı.

"SUYU AÇIK BIRAKMIŞLAR"

Site yöneticisi Ahmet Gün, "İçeriden bir koku geliyordu. Koku gelmesi nedeniyle polise haber verdik. Kapı açıldı, suyu açık bırakmışlar. Parkeler sudan dolayı küflendiği için dehşet bir koku yapmış" dedi.

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