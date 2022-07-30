Türkiye Gazetesi

Yangın, Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisindeki otluk ve makilik alanda yangın başladı. Bilinmeyen bir nedenle tepede başlayan yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 ekipleri de destek verdi.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bir gönüllünün sırtında pompayla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Kara araçlarının ulaşamadığı alana helikopterle havadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de korkutan orman yangını Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın erkenden yapılan hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.