Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. Fatma Ulusoy'a ait eve tilki girdi.
Evin içinde gezinen tilkiyi gören Ulusoy büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile kaydetti.
Ev sahibini görünce korkan tilki de kapıdan çıkarak uzaklaştı.
ABD’de kuş gribi alarmı! Yavru tilkide tespit edildi Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılan açıklamaya göre, Minnesota'da bir bebek tilkinin kuş giribi olduğu ve incelemeye alındığı belirtildi. Yetkililer tarafından incelenen bebek tilkinin Minneapolis yakınlarındaki Anoka İlçesinde bir inin dışında yatarken ve arka bacaklarını kullanamaz halde bulunduğu bildirildi.