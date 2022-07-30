Türkiye Gazetesi

29 Temmuz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, SMA hastası Destan Duru'nun tedavisi için bağış toplanan standın yanına gelen M.A. bir süre uğraştıktan sonra kumbarayı yerinden sökerek hızla bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, içerisindeki 443 TL hasta çocuğun yakınlarına teslim edildi.

Hollanda'da toz beziyle satırlı hırsızı kovalayan Latife Peker: Görüntüleri izleyince kendime inanamadım Hollanda'da fırına satırla giren hırsızı elindeki toz bezi ile kovalayan ve ülkenin gündemine oturan Konyalı 47 yaşındaki Latife Peker, olay anını ve sonrasında yaşananları anlattı. "O an birisinin şaka yaptığını zannettim" diyen Peker, "Kamerada görüntüleri izleyince kendime inanamadım. Aynı olay yine olsa böyle davranabilir miyim, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.