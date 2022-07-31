Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta esnafın kabusu haline gelen iş yerlerinden para almaya çalışan çete, Esenyurt Asayiş Bürosu ekiplerinin 62 saatlik titiz kamera çalışması sonucu çökertildi. Şahısların ilçede 6 kurşunlama olayına karıştıkları ve para vermeyen işletmelere kabusu yaşattıkları öğrenildi. En son bir dönerciyi hedef alan şüpheliler, para alamadıkları iş yerini vatandaşlar yemek yediği esnada kurşunlayıp kaçmışlardı.

BİR ÇANTA DOLUSU MÜHİMMATLA YAKALANDILAR

Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A., uzun uğraşlar sonucu saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.