Türkiye Gazetesi

Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.

Bakan Soylu: Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında meydana gelen yangının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" diyerek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bodrum’da otluk alanda yangın: 3 hektar alan küle döndü Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve malik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Balıkesir'de korkutan orman yangını Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın erkenden yapılan hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.