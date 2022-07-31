Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı. Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor
31.07.2022 - 15:42 | Son Güncelleme: 31.07.2022 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayıla yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : mersin,yangın,
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