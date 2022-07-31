Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Rahime Atay, muayene olmak için 25 Temmuz günü öğle saatlerinde 27 yaşındaki kızı Eda Atay ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne gitti. Atay’dan muayene sırasında kan tahlili istendi. Atay, annesini beklemesi için koridordaki banka oturtup, sıra almak için danışmaya gitti. Atay, döndüğünde annesini bulamadı. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

7 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ve AFAD ekipleri de hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ve ormanlık alanda Rahime Atay’ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, arama çalışmalarının 7’nci gününde Atay’ın cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Atay’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Atay’ın cesedinde herhangi bir dış müdahaleye rastlanmadığı bildirildi. Atay’ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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