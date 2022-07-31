Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman’da meydana geldi. İddiaya göre, aniden yola çıkan cipe, içerisinde yolcu bulunan minibüs arkadan çarptı. Kaza sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralanırken, çok sayıda ambulans ekibi olay yerine sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: Yaralılar hastaneye kaldırıldı Adıyaman’da KPSS’ye gitmek için yola çıkan sürücüler otomobillerinin çarpışmasını sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.