Türkiye Gazetesi

Yalova-Bursa kara yolunda hizmet veren bir oto ekspertiz firmasında iş yerine gelen çalışanlar lavabonun başında bırakılan notla parayı görüce şoke oldu.

Kamera görüntülerinden uzun süredir yürüdüğü ve susadığı tahmin edilen şahıs, firmanın ön bahçesinde bulunan lavaboya giderek musluktan su içti.

Su içtikten sonra lavabonun başına 2 tane 5 lira yerleştiren şahıs, içtiği su için de işletme sahibinden helallik istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Bursa'da ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı Bursa’nın İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi’ndeki bir meyve tarlasından şeftali alan kişi, 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' diyerek 20 lira bıraktı.