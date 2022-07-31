Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesinde, Hamza E.Y. idaresindeki otomobil Ceylin İsra Kışla (16) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bisiklet sürücüsü kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri refüjde bebek aradı.

Yapılan aramada herhangi bebek bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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