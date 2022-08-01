Türkiye Gazetesi

Gece vakti bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen korkunç cinayette iddiaya göre iki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

CANİ ŞAHIS TESLİM OLDU

Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli R.Ü. birlikte yaşadığı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.

Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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