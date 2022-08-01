Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Müdahale sonrası biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi.