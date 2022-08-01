Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ederken programın yeni bölümü çok konuşuldu. Masterchef 2022’de Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan kabak çiçeği yapmalarını istedi. Ege mutfağının en lezzetli tarifleri arasında yer alan kabak çiçeği dolması en çok aranan tariflerden biri oldu. Mevsiminde toplanan taze çiçeklerden hazırlanan kabak çiçek dolmasının hazırlanışını tarifimizde bulabilirsiniz. İşte, MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi ve yapımı…

MASTERCHEF KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabak çiçeği dolması için malzemeler

25-30 adet kabak çiçeği

2 orta boy kuru soğan

1 orta boy domates

1,5 su bardağı pirinç

½ su bardağı sıcak su

1 çay bardağı zeytinyağı

½ demet dereotu

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kabak çiçeği dolmasının yapılışı

Kuru soğanları yemeklik doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Dereotunu ince ince kıyın.

Semt pazarından aldığınız veya topladığınız kabak çiçeklerinin içindeki sarı kısımları, çiçekleri yırtmamaya özen göstererek koparın. Sonra bitkinin saplarını dikkatlice alın. Kabak çiçeklerini bol su ile yıkayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın. Kuru soğanları ilave edip pembeleşene kadar kavurun. Yıkanan ve nişastaları giden pirinçleri süzüp soğanın üzerine ekleyip kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domatesleri de ilave edin. Tuz ve baharatlarını ekleyin. Karıştırıp suyunu verin.

Suyunu çekince demlenmesi için ağzı kapalı bir şekilde bekleyin.

Demlenen ve hafif soğuyan pilava dereotunu ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız dolma harcını çiçeklerin içine yavaş yavaş doldurup üst kısımlarından içe doğru katlayın. Doldurduğunuz kabak çiçeği dolmalarını tencereye yerleştirin.

Üzerlerine 2-3 kaşık zeytinyağı gezdirin. Dolmaların yarısına gelecek kadar su ekleyin. Üstüne dağılmamaları için bir tabak kapatın.

Kısık ateşte ve kapağı kapalı tencerede kontrollü şekilde pişmeye bırakın. Arzuya göre limon dilimleriyle ılık veya soğuk bir şekilde servis edin.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASININ PÜF NOKTALARI

Yırtılmaması için kabak çiçeğini hazırladığınız iç harç ile çok fazla doldurmayın. Kabak çiçeklerinin körpe olanlarını mümkünse dalından koparıp erken saatlerde kapanmadan toplayın. Kabak çiçeği dolması içini çok fazla pişirmeyin.

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