Türkiye Gazetesi

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir çöp evden kilitli odadan 9 yaşında bir çocuk çıkmış ve çocuğun aynı evde yaşadığı teyzesi gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken bulunan çocuk tedavi altına alınmıştı. Yine Bursa'da bir evden koku geldiği gerekçesiyle ekiplere şikayet gitti. Eve gelen ekipler evin çöp içinde olduğunu gördü.

Osmangazi Mahallesi’nde oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım, topladığı eski eşyalar ve baktığı onlarca kediyle evini adeta çöplüğe döndürdü. Turgut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katından kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi’ni arayarak durumu bildirdi.

ÇÖPLER İÇİNDEKİ EVDEN 30 TANE KEDİ ÇIKTI

Söz konusu eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içeri girdiklerinde kedi pisliği ve çöpler içerisinde kalan evde 30 kediyle karşılaştı. Kötü şartlarda bakılan kedileri yakalayarak kafeslere koyan ekipler, tedavi edilmeleri için kedileri Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.

Belediye ekipleri, kedilerin toplanmasının ardından evin temizlenmesi için çalışma başlattı.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Odalarının tamamı eski eşya ve kedi pisliği dolan evden 2 kamyon çöp çıkartıldı. Ev daha sonra ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kullanılması insan sağlığı adına tehlikeli olan eşyaları çöpe atan Osmangazi Belediyesi, aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.

Bursa’daki çöp ev dramında yeni gelişme: Cem Muhammed A.’nın babası konuştu Türkiye’nin gündemine oturan Bursa’daki çöp ev dramına yeni bir gelişme yaşandı. 1 yıldır evde tutulan Cem Muhammed A.’nın babası Ufuk Çelikkol çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelikkol, "DNA testi çıktıktan sonra çocuğa sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti Bursa'da bir çöp evde kilitli bir odada baygın halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'nın annesi Y.A çocuğun tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Anne Y.A, oğlunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Kalbinde sorun var Bursa'da çöp evde bulunan çocuk kısa sürede tedavi altına alınmış ve bakımı yapılmıştı. Bugün hastane tarafından yapılan açıklamada çocuğun kalbinde sorun olduğu belirtildi.