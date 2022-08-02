Türkiye Gazetesi

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönünce ortalık resmen savaş alanına döndü. Bursa'nın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokakta meydana gelen olayda, bir grup şüpheli, araçla gelerek, mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı.

TARTIŞMADA POLİS VE BEKÇİLER YARALANDI

Bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.

Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bir çöp ev vakası daha! Bursa’da çöp evden çıkanlar şaşkına uğrattı Çevreye kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine bir eve giden ekipler, içeri girdiklerinde çöp içerisinde kalan evde onlarca kedi ile karşılaştı. Ekipler evi temizleyip, kedileri de tedavi için barınağa götürürken, aileye de eşya ve gıda yardımında bulunuldu.

Bursa’da huzur operasyonu: 9 araca 9 bin 850 TL ceza kesildi Bursa’da ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde 8 iş yerine işlem yapılırken, yapılan trafik uygulamasında ise 9 araca 9 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Bursa'da Karadeniz esintisi! Temelinden tünel geçen apartman şaşkına çeviriyor Daha çok Karadeniz'de görmeye alışkın olduğumuz ilginç yapılardan ve yollardan bir tanesi ile Bursa'da karşılaşanlar şaşkına dönüyor. 3 katlı apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol hem yayalar hem de araçlar tarafından kullanılıyor. Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor.