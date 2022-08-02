Türkiye Gazetesi

Yüzlerce kişiyi mağdur ederek haksız kazanç sağlayanlara şafak vakti beklemedikleri oeprasyon gerçekleştirildi ve tefeciler çökertildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

28 MİLYON LİRA VURGUN YAPTILAR

Yapılan çalışmada 105 kişiyi mağdur edip, 28 milyon liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre edildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tefecilik şebekesine üye olduğu iddia edilen 21 kişiyi tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

52 kişiyi mağdur eden tefecilerin evinden 11 milyonluk çek çıktı Adana'da 52 kişiyi mağdur eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evlerinden 50 bin lira para ve 11 milyon 512 bin lira değerinde 124 senet ele geçirildi.

28 ilde tefecilik operasyonu: 160 gözaltı kararı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

'Tefeci Menizeler'in ajandası deşifre oldu: 3500 TL'ye 64 bin TL faiz İzmir’de onlarca kişiyi mağdur eden Menizeler çetesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin, borç verdiklerine karşı uyguladığı yüksek faiz ise pes dedirtti.