Türkiye Gazetesi

Temmuz ayının son günlerinde yurt genelini etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklıkların süreceği, yurdun birçok bölümünde ise ara ara yerel sağanak geçişleri olacağı kaydedildi. Özellikle Karadeniz ve Marmara'nın bir bölümünde etkili olması beklenen sağanaklar için Meteoroloji il il uyardı. 2 Ağustos 2022 hava durumu raporunda ise Kıyı Ege'de ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz ve Ankara çevrelerinde ise sağanak görüleceği belirtildi.

2 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU: SAĞANAĞA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

2 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

"İSTANBUL'UN KUZEY İLÇELERİNDE HAFİF YAĞMUR GEÇİŞLERİ GÖRÜLEBİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından takipçileriyle günlük hava durumu tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Prof. Dr. Şen, 2 Ağustos 2022 hava durumun dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan, Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli esecek. Bugün yarın İstanbul'da bulutluluk artıyor. Kuzey ilçelerde hafif yağmur geçişleri görülebilir. Marmara ve kuzey Ege'de sıcaklıklar ortalamalara geriledi. İstanbul 29-30 C"

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji uyardı: 2 bölgede sağanak, 2 bölgede kuvvetli rüzgar (1 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2022'de yurt genelinde sıcaklıkların yüksek seyrini devam ettireceğini, Marmara'nın ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde görülen sağanak yağışların da buna eşlik edeceğini açıkladı. Ayrıca kuvvetli rüzgar konusunda uyaran Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.