Türkiye Gazetesi

Minik kız oyun oynadığı yerde bulunan aydınlatma direğine temas edince olan oldu. , Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 yaşındaki küçük Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

3 yaşındaki küçük Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ALINDI

Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Hiranur Dilek'un cenazesi buradan alınarak gözyaşları arasında Kurtuşağı Mahallesi’nde defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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