Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerle ilgili yeni açıklama Bolu'da içme suyundan etkilenen ve hastanede tedavi altında olanlarla ilgili Bolu Valiliği'nden yeni açıklama geldi. 39 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklanırken adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki 6 evden kurban eti numunesi alındı Bolu’da sudan zehirlenme şüphesiyle 141 kişi hastanelik olmuş bir kişi hayatını kaybetmişti. Yuva köyünde su boruları yenilenirken Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldüğü bildirildi.