Türkiye Gazetesi

Hemen hemen her evde bulunan, kenarda köşede duran bir paslanmış çiviye rastlamak mümkün. Kullanmak bir yana, paslı çiviye dokunmak bile rahatsız edici gelebilir. Ancak dikkat! ‘Artık kullanılmaz’ diyerek paslı çivileri çöpe atmayın. Çünkü bu çiviler aslında tamamen farklı bir amaç için kullanılıyor.

ÇİÇEKLERE PASLI ÇİVİ SUYU

Evde yetiştirdiğiniz bitkiler bazen nedense yere solup canlılığını kaybedebilir. Eğer sizin de bitkilerinizde böyle bir durum söz konusuysa paslı çivi onları hayata döndürebilir. Pastaki demir bitkilere oksijen ve canlılık verir, böylece bitkinin ömrü daha uzun ömürlü olur. Peki, paslı çivilerden nasıl fayda sağlayabilirsiniz. Detayları şimdi anlatıyoruz…

BİTKİLERE YENİDEN HAYAT VERİYOR

Çivilerde bulunan paslar bitkilerinize yeniden hayat verebilir. Bundan fayda sağlamak için paslı çivileri plastik bir şişeye koyun. Daha sonra şişenin yarısını su ile doldurun. Birkaç gün bekleyerek şişeyi ara sıra sallayın. Suyun renginin yavaş yavaş değiştiğine şahit olacaksınız. Bu paslı suyu bitkinin tabağına koyun. İhtiyacı olan suyu bitki kendisi çekecektir. Bir süre sonra bitkinizin canlandığını fark edeceksiniz.

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