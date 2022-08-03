Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya’da meydana gelen olayda lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DEMİR KORKULUKLARA SAPLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAPLANAN DEMİR HAYATİ ORHANLARINI PATÇALAMIŞ

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven’in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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